Onderzoeker: sterke afname van het aantal Citrix-systemen op internet

Het aantal Citrix-systemen op internet is de afgelopen jaren sterk afgenomen wat samenhangt met alle misbruikte kwetsbaarheden in het systeem, zo stelt beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont op basis van zoekmachine Shodan. Eind 2019 waren er nog bijna 130.000 Citrix-systemen online. Twee jaar geleden ging het om een kleine 60.000. Afgelopen mei telde Shodan 33.000 Citrix-systemen en volgens The Shadowserver Foundation ligt dat aantal inmiddels iets boven de 28.000.

De afgelolpen jaren kreeg Citrix met meerdere actief aangevallen kwetsbaarheden te maken. Via Citrix kunnen medewerkers van bedrijven en organisaties op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt veel voor thuiswerken gebruikt. Vanwege de positie in het netwerk zijn dergelijke systemen een interessant doelwit voor aanvallers.

Beaumont stelt dat Citrix-klanten op dit moment een probleem hebben. "Het product is on fire en niet op een goede manier." Zo worden geregeld zerodaylekken misbruikt en is Citrix volgens de onderzoeker niet transparant over wat er met klanten gebeurt, die daardoor niet goed weten waar ze aan toe zijn. "Het installeren van patches na exploitatie is geen oplossing." De onderzoeker voegt toe dat Citrix de beveiliging grondig moet herzien of klanten anders snel naar een andere oplossing moeten zoeken.

Afgelopen dinsdag kwam Citrix met updates voor een nieuw, actief aangevallen kwetsbaarheid. Inmiddels hebben 15.800 van de 28.200 gedetecteerde Citrix-systemen de update ontvangen, wat inhoudt dat er nog 12.400 kwetsbaar zijn, zo laat The Shadowserver Foundation weten.