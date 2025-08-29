WhatsApp dicht lek gebruikt om Apple-gebruikers met spyware te infecteren

WhatsApp heeft een kwetsbaarheid in de chatapp gedicht die actief is misbruikt om Apple-gebruikers met spyware te infecteren. Het ging hierbij om een zogenoemde zeroclick-aanval, waarbij er geen enkele interactie van het slachtoffer is vereist om die met spyware te infecteren, zo laat Donncha Ó Cearbhaill weten, hoofd van het Security Lab van Amnesty International. De aanvaller hoefde alleen een bericht naar slachtoffers te sturen. WhatsApp adviseert slachtoffers in een waarschuwing dat het verstandig is een fabrieksreset uit te voeren.

De kwetsbaarheid (CVE-2025-55177) is aanwezig in WhatsApp voor iOS voor versie 2.25.21.73, WhatsApp Business voor iOS voor versie 2.25.21.78 en WhatsApp voor Mac voor versie 2.25.21.78. Volgens de uitleg van WhatsApp zorgt een onvolledige autorisatie van gekoppelde "device synchronization messages" ervoor dat een ongerelateerde gebruiker op het apparaat van het slachtoffer content van een willekeurige URL kan uitvoeren.

Het beveiligingslek is volgens WhatsApp gecombineerd met een kwetsbaarheid in het Image I/O framework van iOS en macOS. Apple kwam vorige week met beveiligingsupdates voor dit beveiligingslek, aangeduid als CVE-2025-43300. De kwetsbaarheid zou sinds eind mei bij aanvallen zijn ingezet. Meta laat tegenover TechCrunch weten dat het "minder dan 200" waarschuwingen aan getroffen WhatsApp-gebruikers heeft gestuurd.

In de waarschuwing staat onder andere dat WhatsApp maatregelen heeft getroffen, maar dat al besmette systemen door de malware gecompromitteerd kunnen blijven of op andere manieren kunnen worden aangevallen. Slachtoffers krijgen het advies van WhatsApp om een fabrieksreset van hun apparaat uit te voeren. Met welke spyware slachtoffers werden geïnfecteerd is niet bekendgemaakt.

De bekende spyware-onderzoeker John Scott-Railton van het Canadese Citizen Lab laat in een reactie op de kwetsbaarheid weten dat het combineren van iOS/macOS-kwetsbaarheden met een WhatsApp-lek aantoont dat het steeds complexer wordt om zeroclick-aanvallen uit te voeren. Toch zullen ze niet verdwijnen, omdat overheden een "onverzadigbare honger" hebben om systemen te compromitteren, aldus de onderzoeker.