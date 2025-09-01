Advertenties op Facebook verspreiden malware voor Androidtelefoons

Onderzoekers hebben op Facebook tientallen malafide advertenties ontdekt die malware voor Androidtelefoons verspreiden. Eenmaal geïnstalleerd kan de malware cryptovaluta stelen, tweefactorauthenticatie (2FA) omzeilen door codes van Google Authenticator te exporteren, accounts via phishingvensters overnemen, cookies en de lock screen pincode stelen, slachtoffers via de camera en microfoon bespioneren, sms-berichten onderscheppen en de telefoon op afstand besturen.

Volgens onderzoekers van antivirusbedrijf Bitdefender is het de meest geavanceerde malware die tot nu toe via malafide advertenties is verspreid. De advertenties promoten het gratis gebruik van de beleggingsapp TradingView. De advertenties wijzen daarbij naar een nagemaakte TradingView-website die een APK-bestand aanbiedt. Omdat de app buiten de Google Play Store wordt aangeboden moeten gebruikers het installeren van onbekende apps toestaan. Eenmaak geïnstalleerd vraagt de app om allerlei permissies.

De onderzoekers stellen dat mobiele gebruikers niet langer veilig zijn voor malafide advertenties die het eerder nog vooral op desktopgebruikers hadden voorzien. Door de combinatie van bekende merken, advertenties in lokale talen en de mogelijkheden van de gebruikte malware gaat het om een gevaarlijke campagne, aldus Bitdefender. De virusbestrijder adviseert gebruikers om geen apps te sideloaden, maar alleen de Google Play Store te gebruiken, en voorzichtig te zijn met advertenties.< /p>