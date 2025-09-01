Fraudehelpdesk waarschuwt voor phishingmail die naar malware leidt

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor malafide e-mails die van ABN Amro afkomstig lijken, maar in werkelijkheid ontvangers met malware proberen te infecteren. Meestal bericht de Fraudehelpdesk over phishingmails die proberen om inloggegevens en andere informatie van slachtoffers te stelen. Dat is bij de e-mails die nu worden verstuurd anders.

Volgens de phishingberichten moet de ontvanger zijn gegevens bijwerken. "Om uw gegevens bij te werken moet u op een link klikken. Doe dit niet! Wie op de link klikt, installeert schadelijke software (malware) op zijn/haar computer of telefoon. Deze malware zorgt ervoor dat anderen toegang kunnen krijgen tot uw (bank)gegevens", aldus de Fraudehelpdesk. Verdere details over de malware of infectiemethode worden niet gegeven. Security.NL heeft om aanvullende informatie gevraagd.

Mensen die de link hebben geopend wordt aangeraden de internetverbinding te verbreken en de computer of telefoon door een expert te laten nakijken. "Doe geen bankzaken op uw computer of telefoon totdat die is nagekeken. Als uw computer/telefoon weer veilig verklaard is, verander dan al uw wachtwoorden", zo luidt het advies.