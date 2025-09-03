Commissie gaat inbraak op Citrix-systemen Openbaar Ministerie onderzoeken

Er wordt een commissie van deskundigen opgesteld om de inbraak op de Citrix-systemen van het Openbaar Ministerie (OM) te onderzoeken, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid vandaag aangekondigd. Aanvallers wisten in te breken op de Citrix-systemen van het OM, waarna de organisatie besloot om offline te gaan. Nog altijd is het Openbaar Ministerie niet volledig hersteld en worden systemen gefaseerd online gebracht. Naar verwachting zal volgende week het Justitiële Documentatie Systeem (JDS) worden aangesloten.

"De impact van de situatie bij het OM op partners en betrokkenen in en rondom de strafrechtketen is groot. Organisaties als de rechtspraak, het CJIB, Slachtofferhulp, reclassering en de advocatuur moeten nog steeds alle zeilen bijzetten om de processen zoveel waar mogelijk doorgang te laten vinden en bij de stapsgewijze livegang de ontstane vertragingen in te (gaan) lopen", stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik acht het mede daarom van belang dat deze situatie alsmede de reactie daarop en de gevolgen ervan worden onderzocht."

Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt een commissie van nog aan te stellen deskundigen op het gebied van onder meer cybersecurity, IT en informatievoorziening ingesteld. De commissie gaat onder andere kijken naar de reactie van het OM op het incident, welke stappen het OM op welk moment heeft gezet en welke risico’s hierbij zijn gesignaleerd, evenals het herstel na het incident en hoe dit herstel is vormgegeven. Hierbij zal onder meer worden onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de impact op de strafrechtketen zo groot was en of de getroffen maatregelen om de impact te beperken voldoende en voldoende snel waren om weer volledig live te gaan.

Daarnaast zal het onderzoek zich richten op de manier waarop incidenten in de informatiebeveiliging in de toekomst zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen, vroegtijdig te detecteren dan wel de impact van het misbruik van kwetsbaarheden te beperken. Dit deel van het onderzoek zal zich daarmee richten op het versterken van de weerbaarheid van de IT en informatievoorziening van het Openbaar Ministerie. Minister Van Weel zegt op een later moment met meer informatie te komen, waaronder de planning van het onderzoek.