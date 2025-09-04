Google moet 425 miljoen dollar betalen wegens schenden privacy gebruikers

Een federale jury heeft in de Verenigde Staten bepaald dat Google een bedrag van 425 miljoen dollar moet betalen wegens het schenden van de privacy van gebruikers. Google bleef van miljoenen mensen gegevens verzamelen, ook al hadden ze een trackingoptie in hun Google-account uitgeschakeld. Het ging daarbij om de optie Web & App Activity, waarmee Google allerlei informatie over het gebruik van websites en apps opslaat, alsmede locatiegegevens.

Gebruikers stelden in een massaclaim dat Google geen toestemming had, wanneer Web & App Activity stond uitgeschakeld, om gegevens over hun activiteiten in andere apps te verzamelen. Deze apps, zoals Uber, Venmo, TikTok, Instagram, Facebook en WhatsApp, maakten gebruik van Google-software zoals de Firebase Software Development Kit en de Google Mobile Ads Software Development Kit.

Volgens de eisers gebruikte Google deze software om onrechtmatig toegang tot hun apparaten te krijgen en activiteiten in apps die niet van Google waren te verzamelen, bewaren en gebruiken. Een jury in deze zaak stelde dat het techbedrijf voor twee van de drie claims aansprakelijk is, maar niet met kwade opzet heeft gehandeld. Google laat in een reactie tegenover persbureau Reuters weten dat het in beroep gaat en dat de jury verkeerd begrijpt hoe de producten van het techbedrijf werken. De Consumentenbond adviseert Androidgebruikers die meer privacy willen om Web & App Activity uit te schakelen.