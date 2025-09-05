Chess.com waarschuwt duizenden schaakspelers voor datalek

Schaakwebsite Chess.com heeft duizenden schaakspelers gewaarschuwd voor een datalek. In een melding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine meldt de website, waarvan het domein in 1995 werd geregistreerd, dat de gegevens in juni zijn gestolen. Een aanvaller wist toegang tot een niet nader genoemde third-party file transfer applicatie te krijgen waar Chess.com gebruik van maakt.

Chess.com heeft naar eigen zeggen meer dan 200 miljoen gebruikers. Bij de datadiefstal zijn de gegevens van meer dan 4500 mensen gestolen, wat volgens de schaakwebsite minder dan .003 procent van alle gebruikers is. De gestolen data bestaat uit naam en verdere, niet genoemde persoonsgegevens. Chess.com biedt getroffen gebruikers gratis kredietmonitoring en bescherming tegen identiteitsdiefstal.