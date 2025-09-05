Securitybedrijf meldt actief misbruik van kritieke SAP-kwetsbaarheid

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in SAP om systemen volledig over te nemen, zo laat securitybedrijf SecurityBridge. Voor het beveiligingslek (CVE-2025-42957) in SAP S/4HANA verschenen op 12 augustus beveiligingsupdates. SAP S/4HANA is een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem dat voor allerlei bedrijfsprocessen wordt gebruikt.

Via de kwetsbaarheid kan een "low-privileged" gebruiker code injecteren en zo volledige controle over het SAP-systeem krijgen. De impact is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.9. "Deze kwetsbaarheid fungeert eigenlijk als een backdoor, wat het risico van een volledig gecompromitteerd systeem met zich meebrengt, en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het systeem ondermijnt", aldus de CVE-beschrijving.

SecurityBridge geeft geen details over het waargenomen misbruik, maar stelt dat het nog niet om grootschalige aanvallen gaat. Verder laten de onderzoekers weten dat een exploit voor de kwetsbaarheid eenvoudig is te ontwikkelen en dat een aanvaller alleen over "low-level credentials" op het SAP-systeem hoeft te beschikken. Organisaties worden opgeroepen de SAP-update zo snel mogelijk te installeren.