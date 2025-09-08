MFA vanaf 1 oktober verplicht voor Azure Public Cloud

Microsoft voert per 1 oktober verplichte multifactorauthenticatie (MFA) in voor Azure Public Cloud. Het bedrijf zegt daarmee het veiligheidsniveau voor gebruikers te willen verhogen. De stap is in augustus 2024 al aangekondigd. Microsoft wijst op onderzoek waaruit blijkt dat MFA meer dan 99,2% van de aanvallen op accounts kan stoppen. Het Amerikaanse techbedrijf spreekt van 'één van de meest effectieve veiligheidsmaatregelen'.
Het verplichte gebruik van MFA wordt in twee stappen uitgerold. In de eerste stap is de maatregel uitgerold naar Azure Portal, de beheeromgeving van Microsoft Entra en beheeromgeving van Intune. Per 1 oktober rolt Microsoft de verplichting uit naar alle gebruikers, ongeacht de wijze waarop zij inloggen.
Microsoft Entra Global Administrators zijn via e-mail en Azure Service Health-notificaties op de hoogte gesteld van de aankomende verplichting. Het techbedrijf deelt hier tips die beheerders helpen zich hierop voor te bereiden.
