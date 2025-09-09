Nieuws
image

Advocaten kunnen dossierstukken weer digitaal ontvangen van het OM

dinsdag 9 september 2025, 10:55 door Redactie, 2 reacties

Het systeem waarmee advocaten dossierstukken digitaal ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM) is vanaf vanochtend weer beschikbaar. Wel kan het nog enkele weken duren voordat alle documenten die de afgelopen weken per post zijn gedeeld in het Advocatenportaal terug te vinden zijn bij een dossier.

Het OM koppelde op 17 juli diverse IT-systemen los van het internet nadat een cyberaanval werd ontdekt. Het brengt deze systemen inmiddels gefaseerd weer online. Het weer beschikbaar worden van het Advocatenportaal is hiervan onderdeel. Ook het systeem waarmee digitale stukken kunnen worden verstuurd aan de Rechtspraak is vandaag weer online toegankelijk.

Eerder kwam onder andere het Slachtofferportaal, waar slachtoffers informatie kunnen vinden over hun zaak, weer in de lucht. Daarnaast werd mailverkeer met externe partijen hersteld. Denk ook aan het Digitaal Procesdossier voor het delen van proces-verbalen en bewijsstukken met het OM door de politie en de Bestandenpostbus voor het delen van andere (grote) bestanden.

Het OM meldt de komende periode gecontroleerd ook andere digitale systemen weer op te starten. Een tijdspad hiervoor is niet bekend.

Reacties
Vandaag, 11:04 door Anoniem
Uit onderzoek naar de hack is al gebleken dat er gebruikgemaakt is van kwetsbaarheden in de interne systemen van het OM. Het Landelijk Parket heeft ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de hack. Dat onderzoek loopt nog.

https://nos.nl/artikel/2581698-om-gaat-na-hack-weer-online-dossiers-met-advocaten-delen
Vandaag, 11:21 door Anoniem
Door Anoniem: Uit onderzoek naar de hack is al gebleken dat er gebruikgemaakt is van kwetsbaarheden in de interne systemen van het OM. Het Landelijk Parket heeft ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de hack. Dat onderzoek loopt nog.

https://nos.nl/artikel/2581698-om-gaat-na-hack-weer-online-dossiers-met-advocaten-delen

Ik heb begrepen dat deze kwetsbaarheid ten tijde van de hack nog niet te patchen was (was in de zero day fase) en überhaupt nog niet publiekelijk bekend was...
