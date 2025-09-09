Advocaten kunnen dossierstukken weer digitaal ontvangen van het OM

Het systeem waarmee advocaten dossierstukken digitaal ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM) is vanaf vanochtend weer beschikbaar. Wel kan het nog enkele weken duren voordat alle documenten die de afgelopen weken per post zijn gedeeld in het Advocatenportaal terug te vinden zijn bij een dossier.

Het OM koppelde op 17 juli diverse IT-systemen los van het internet nadat een cyberaanval werd ontdekt. Het brengt deze systemen inmiddels gefaseerd weer online. Het weer beschikbaar worden van het Advocatenportaal is hiervan onderdeel. Ook het systeem waarmee digitale stukken kunnen worden verstuurd aan de Rechtspraak is vandaag weer online toegankelijk.

Eerder kwam onder andere het Slachtofferportaal, waar slachtoffers informatie kunnen vinden over hun zaak, weer in de lucht. Daarnaast werd mailverkeer met externe partijen hersteld. Denk ook aan het Digitaal Procesdossier voor het delen van proces-verbalen en bewijsstukken met het OM door de politie en de Bestandenpostbus voor het delen van andere (grote) bestanden.

Het OM meldt de komende periode gecontroleerd ook andere digitale systemen weer op te starten. Een tijdspad hiervoor is niet bekend.