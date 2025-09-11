Kritieke kwetsbaarheid in SonicWall SLL VPN's actief uitgebuit

Een kritieke kwetsbaarheid in SonicWall SSL VPN's (CVE-2024-40766) wordt actief misbruikt door de Akira-ransomware voor het aanvallen van organisaties, waarschuwt het Australian Cyber Security Centre. Via het lek kunnen zij toegang krijgen tot de firewall en deze in sommige gevallen laten crashen.
CVE-2024-40766 is een kwetsbaarheid in SonicWall SonicOS en SSLVPN. Het lek kan door kwaadwillende worden gebruikt om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen en onder bepaalde omstandigheden firewalls te laten crashen. Het beveiligingsprobleem treft SonicWall Gen 5- en Gen 6-apparaten, evenals Gen 7-apparaten die op SonicOS 7.0.1-5035 of ouder draaien. De kwetsbaarheid wordt actief uitgebuit door aanvallers, waarschuwt SonicWall.
Een update is beschikbaar. SonicWall adviseert gebruikers deze patch zo snel mogelijk te installeren. Ook roept de fabrikant na het updaten wachtwoorden te wijzigen. Het Australian Cyber Security Centre benadrukt dat indien organisaties hun wachtwoord niet wijzigen, zij ondanks het installeren van de patch kwetsbaar blijven.
