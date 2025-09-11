Bluesky gaat leeftijd van gebruikers in South Dakota en Wyoming controleren via Kids Web Services

Social media-platform Bluesky gaat in de Amerikaanse staten South Dakota en Wyoming gebruikers hun leeftijd laten verifiëren via Kids Web Services (KWS) om te voldoen aan nieuwe Amerikaanse wetgeving. Dit in tegenstelling tot de staat Mississippi, waar het zijn dienstverlening heeft gestaakt.
KWS biedt gebruikers verschillende manieren voor het identificeren van hun leeftijd. Denk daarbij aan het indienen van een identiteitsdocument of betaalkaart, maar ook aan een anonieme gezichtsscan op basis waarmee de leeftijd wordt gecontroleerd. Bluesky zet KWS in het Verenigd Koninkrijk al langer in om te voldoen aan de Britse Online Safety Act.
In een blogpost licht Bluesky de keuze toe. De keuze om in Mississippi de dienstverlening volledig te staken houdt volgens het platform verband met de verplichting de toegang tot de website voor alle ongeverifieerde gebruikers te blokkeren. Voldoen aan deze verplichting vraagt volgens Bluesky om een aanzienlijke investering, terwijl het van mening is dat de verplichting de vrijheid van meningsuiting aantast en kleine platforms onevenredig hard raakt.
In South Dakota en Wyoming geldt deze verplichting niet. Bluesky meldt daarom dat het in deze staten zijn platform wel toegankelijk kan houden. "Wij geloven dat deze aanpak momenteel de juiste balans vindt. Bluesky blijft beschikbaar voor gebruikers in deze staten, en we hoeven de app niet voor iedereen te beperken", aldus Bluesky.
