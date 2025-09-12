Alle betrokkenen bij datalek Bevolkingsonderzoek Nederland krijgen deze week een brief

Alle 941.000 personen waarvan Bevolkingsonderzoek Nederland ooit gegevens heeft gedeeld met het laboratorium Clinical Diagnostics worden hiervan komende week op de hoogte gesteld. Zij ontvangen tussen 12 en 17 september een brief.

Clinical Diagnostics is begin juli getroffen door een datalek. In eerste instantie leken de gegevens van 486.000 deelnemers te zijn uitgelekt. Later bleek het lek echter aanzienlijk omvangrijker. Van 621.000 mensen is bevestigd dat hun gegevens zijn uitgelekt. Daarnaast zijn mogelijk ook 320.000 andere mensen door het lek getroffen, al kan dat nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Het Bevolkingsonderzoek Nederland informeert daarom iedereen van wie gegevens ooit zijn uitgewisseld met Clinical Diagnostics. De betrokkenen zijn daarbij in vier groepen opgedeeld, die ieder een andere brief ontvangen:

Groep 1: 405.000 deelnemers die eerder al een brief ontvingen en wiens gegevens zijn uitgelekt via de eerste gelekte dataset.

Groep 2: 216.000 deelnemers wiens gegevens voorkomen in de tweede gelekte datasets.

Groep 3: 282.000 deelnemers waarvan Clinical Diagnostics niet kan bevestigen dat hun gegevens niet zijn uitgelekt.

Groep 4: 38.000 deelnemers van voor 2017, wiens uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker via de huisarts is afgenomen.