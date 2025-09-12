Rapid7: Kwetsbaarheid in SonicWall-firewalls steeds vaker uitgebuit

De hoeveelheid aanvallen waarbij een oude kwetsbaarheid in Gen5-, Gen6- en Gen7-firewalls van het bedrijf SonicWall wordt uitgebuit stijgt, waarschuwt beveiligingsbedrijf Rapid7. De aanvallen houden verband met de Akira-ransomware, die dit lek actief gebruikt.
SonicWall waarschuwde vorige maand al voor het uitbuiten van de kwetsbaarheid (CVE-2024-40766) door de Akira-ransomware. Het bedrijf dichtte deze kwetsbaarheid in 2024 via een patch, maar deze update is nog altijd niet op alle getroffen firewalls geïnstalleerd. SonicWall adviseert gebruikers met klem de patch zo snel mogelijk te installeren.
Rapid7 meldt sindsdien een stijging te zien in het aantal aanvallen op SonicWall-apparaten. Het meldt dat de Akira-ransomware toegang probeert te krijgen tot de firewalls, met als doel zichzelf op systemen te nestelen en deze in gijzeling te nemen.
Het beveiligingsbedrijf adviseert gebruikers van SonicWall-firewalls een aantal maatregelen te nemen:
Ook het Australian Cyber Security Centre waarschuwde gisteren dat de kwetsbaarheid in SonicWall-firewalls actief wordt uitgebuit.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.