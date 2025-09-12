CERT-FR: 'Neem waarschuwingen van Apple over spyware serieus'

Het Franse Computer Emergency Response Team (CERT-FR) waarschuwt gebruikers meldingen van Apple over spyware serieus te nemen. Indien gebruikers een melding via iMessage-bericht of e-mail ontvangen (afkomstig van threat-notifications@email.apple.com of threat-notifications@apple.com), betekent dit dat tenminste één apparaat dat aan hun iCloud-account is gekoppeld is gecompromitteerd. CERT-FR adviseert gebruikers in dit geval zo snel mogelijk maatregelen te nemen.
CERT-FR wijst erop dat Apple dit jaar al zeker vier waarschuwingscampagnes voor geavanceerde spyware zoals Pegasus, Predator, Graphite en Triangulation heeft uitgevoerd. Het bedrijf waarschuwt via deze campagnes gebruikers van wie apparaten met geavanceerde spyware zijn besmet.
Wie een dergelijke waarschuwing ontvangt krijgt van CERT-FR het advies direct contact op te nemen met CERT-FR voor technische ondersteuning. Ook adviseert het team de waarschuwingsmail van Apple te bewaren en geen wijzigingen aan te brengen op het apparaat, zoals het uitvoeren van een reset, verwijderen van apps, installeren van updates of herstarten van het apparaat. Dergelijke wijzigingen kunnen het onderzoek naar de spyware belemmeren.
De spyware maakt in veel gevallen gebruik van zero-day-kwetsbaarheden om zich op apparaten te kunnen nestelen. In veel gevallen is daarbij geen interactie van de gebruiker vereist. CERT-FR deelt een aantal best practices die gebruikers kunnen volgen om hun apparaat te beschermen:
