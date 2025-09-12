Nieuwe Californische wet verplicht een functie in browsers voor automatische opt-out voor dataverzameling

In de Amerikaanse staat Californië is deze week een wet aangenomen die internetbrowsers verplicht om over een functie te beschikken waarmee gebruikers zichzelf automatisch kunnen afmelden voor dataverzameling door derde partijen. De functie moet daarvoor automatisch een opt-out-signaal versturen naar websites.

De nieuwe wetgeving moet het voor Californische gebruikers eenvoudiger maken het verzamelen van persoonlijke informatie door derde partijen tegen te gaan. Al langer hebben gebruikers het recht zich hiervoor via een opt-out af te melden. De nieuwe wet geeft gebruikers nu echter de mogelijkheid dit via hun webbrowser te doen, en daarbij in één keer aan te geven dat zij zich overal willen afmelden voor dataverzameling.

De wet moet nog worden ondertekend door de Californische gouverneur Gavin Newsom. Een eerdere versie van de wet werd door Newsom met een veto tegengehouden. Deze variant zou ook betrekking hebben gehad op mobiele besturingssystemen. De nieuwe versie laat mobiele besturingssystemen echter buiten beschouwing. Indien de wet door Newsom wordt ondertekend, krijgen webbrowsers zes maanden de tijd om een functie te introduceren waarmee gebruikers automatisch een opt-out-signaal versturen naar alle websites die zij bezoeken.