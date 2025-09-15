SURF wijst onderwijsinstellingen op privacyrisico's Microsoft 365 Copilot

Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen moeten terughoudend zijn met het gebruik van Microsoft 365 Copilot, zo adviseert ict-samenwerkingsorganisatie SURF. Het advies volgt op een nieuwe Data Protection Impact Assessment (DPIA) op Microsofts chatbot. Afgelopen december publiceerde SURF de eerste DPIA op Microsoft 365 Copilot, waaruit vier hoge risico’s naar voren kwamen. Op basis daarvan kregen onderwijsinstellingen het advies om geen gebruik van Copilot te maken.

Van de vier eerder gevonden hoge risico's zijn er twee overgebleven die als ‘medium’ of ‘oranje’ zijn beoordeeld. Daarnaast zijn er nog negen 'low risk' problemen aanwezig. "Ondanks dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de AI-toepassing, zijn niet alle risico's overtuigend geadresseerd", aldus SURF. Deze twee resterende risico’s hebben betrekking op inaccurate (persoons)gegevens en de bewaartermijn van de diagnostische (persoons)gegevens over het gebruik van de dienst.

De aanpassingen die Microsoft de afgelopen maanden doorvoerde heeft ervoor gezorgd dat SURF het gebruik van Copilot door onderwijsinstellingen niet meer afraadt. "Maar gezien de nog aanwezige risico's raden we onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan terughoudend om te gaan met de inzet van Copilot en weloverwogen per soort gebruik de risico's af te wegen." Verder wordt onderwijsinstellingen aangeraden om afspraken te maken over de inzet van AI en een AI-gebruiksbeleid te hanteren.

Tevens worden onderwijsorganisaties die Microsoft 365 Copilot beginnen te gebruiken opgeroepen om alle klachten over onnauwkeurige persoonlijke gegevens te melden. SURF zegt een vinger aan de pols te houden of Microsoft de toezeggingen over het aanpakken van de resterende privacyrisico's aanpakt en komt over zes maanden met een nieuwe afweging.