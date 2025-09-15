Microsoft herinnert Windows 10-gebruikers: support stopt over 30 dagen

Nog dertig dagen en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10, zo heeft het techbedrijf nogmaals aan gebruikers laten weten. Organisaties kunnen bij Microsoft een betaald onderhoudscontract afsluiten om na dinsdag 14 oktober toch patches te blijven ontvangen. Voor eindgebruikers die een jaar extra updates willen is er de optie om 30 dollar te betalen of van bepaalde Microsoft-diensten gebruik te maken.

In het Windows message center heeft Microsoft een "30-Day Reminder" geplaatst waarin het waarschuwt voor het einde van de support van Windows 10. Op 14 oktober stopt de support van Windows 10 versie 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education en IoT Enterprise edities). Ook zullen dan Windows 10 2015 LTSB en Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 niet meer worden ondersteund.

"De maandelijkse beveiligingsupdates van oktober zullen de laatste updates voor deze versies zijn. Na deze datum zullen apparaten die deze versies draaien geen maandelijkse beveiligingsupdates en preview-updates ontvangen met bescherming tegen de nieuwste beveiligingsdreigingen", aldus Microsoft. Dat voegt toe dat eindgebruikers voor het eerst via het Extended Security Updates (ESU) programma tegen betaling beveiligingsupdates kunnen aanschaffen voor de periode van één jaar. Het techbedrijf adviseert echter naar Windows 11 te upgraden.

Vorige week kwam het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken nog met een waarschuwing voor het einde van de support. In het geval organisaties niet naar Windows 11 kunnen upgraden wordt aangeraden Windows 10-computers af te scheiden van andere systemen of applicaties. Tevens werd aangeraden om naar alternatieve besturingssystemen te kijken. Volgens cijfers van marktvorser StatCounter draait bijna de helft van alle Windowscomputers in Nederland nog op Windows 10.