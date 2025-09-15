Thunderbird komt niet met vereenvoudigde "lite" e-mailclient

De makers van Thunderbird hebben geen plannen voor het ontwikkelen van een vereenvoudigde "lite" e-mailclient, ook al zouden allerlei gebruikers dit graag willen. Dat heeft het ontwikkelteam laten weten. Een bedrijf dat Raspberry Pi-gebaseerde computers voor blinde mensen ontwikkelt, die standaard met Thunderbird worden geleverd, had gevraagd om een vereenvoudigde versie van de e-mailclient. Ook vanuit de community, bijvoorbeeld op conferenties, wordt geregeld om een dergelijke versie gevraagd.

Niet alle gebruikers zijn namelijk "tech-savy", en deze groep wil gewoon een eenvoudige e-mailclient. Het verzoek was dan ook een versie van Thunderbird te ontwikkelen, voorzien van een simpele gebruikersinterface. Daarbij werd de vergelijking gemaakt met Outlook Express. Het ontwikkelteam laat weten dat er veel gesproken is over een "lichtere versie" van Thunderbird. Dit zou gebruikers kunnen helpen die niet alle mogelijkheden van Thunderbird nodig hebben en zich alleen met het versturen en ontvangen van e-mail bezighouden.

Uiteindelijk heeft Thunderbird besloten geen "lite" versie te maken. De reden is dat het ontwikkelteam geen aparte versie van Thunderbird wil beheren. In plaats daarvan is besloten om "een betere gebruiksvriendelijkheid" binnen Thunderbird zelf te ontwikkelen. De e-mailclient zou "simple by default" moeten zijn, maar ook meer opties moeten bieden als gebruikers dit willen.