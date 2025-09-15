Adviescollege ziet problemen bij voorbereiding op Europese digitale identiteit

De overheid moet in actie komen om eind volgend jaar een wallet te kunnen aanbieden die voor de Europese digitale identiteit (EDI) is te gebruiken, zo stelt het Adviescollege ICT-toetsing. Voor de werking van de EDI-wallet is een Nederlands stelsel nodig dat bestaat uit rollen, afspraken, diensten en voorzieningen: het EDI-stelsel NL. Het stelsel dat de randvoorwaarden voor het gebruik van EDI-wallets definieert is echter nog verre van ingericht, aldus het Adviescollege ICT-toetsing.

Het Adviescollege geeft twee redenen als oorzaak van de huidige situatie. Zo lukt het de overheid niet om een werkend EDI-stelsel voor elkaar te krijgen en wordt er te weinig ingezet op de voordelen voor burgers en bedrijven. "Het stelsel – dat de randvoorwaarden voor het gebruik van inlogmiddelen definieert en op vertrouwen moet zijn gebaseerd – staat relatief gezien nog in de kinderschoenen. Er is veel te weinig aandacht besteed aan de werking en de opbrengsten van het stelsel zelf", aldus het Adviescollege in een advies aan staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering.

Volgens het Adviescollege is er bij de totstandkoming van het stelsel onvoldoende samenwerking met de betrokken partijen. Daarnaast is er relatief weinig capaciteit en geld beschikbaar en zijn het programmaplan, roadmap en voortgangsrapportages niet compleet. Verder wordt er te weinig ingezet op de voordelen voor burgers en bedrijven. "Op dit moment is een publiekscampagne over baten voor burgers nog niet uitgewerkt. Ook is er nog geen overleg met dienstverlenende partijen over wat ervoor nodig is om de burger te laten begrijpen wat het voordeel van de EDI-wallet is. Dat overleg is wel nodig om het vrijwillige gebruik van de EDI-wallet tot een succes te maken", staat in het advies.

Het Adviescollege ICT doet verschillende aanbevelingen, zoals het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de planning voor de korte en de lange termijn. Zo wordt aangeraden om "een grote vertrouwenscrisis" te voorkomen door passende maatregelen in de planning op te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van voldragen standaarden en protocollen voor security en privacy.

In een reactie op het advies stelt staatssecretaris Van Marum dat het EDI-stelsel sterk afhankelijk is van Europese specificaties, die nu beschikbaar zijn. "Nu specificaties beschikbaar zijn zal de inrichting van het EDI-stelsel meer nadruk en vorm krijgen." Daarnaast zegt de bewindsman te zullen onderzoeken hoe voordelen van de Europese digitale identiteit beter onder de aandacht kunnen worden gebracht.