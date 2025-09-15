Amerikaan aangeklaagd voor afpersing van Finse psychotherapiepraktijk

Het Finse openbaar ministerie heeft een Amerikaanse man aangeklaagd voor betrokkenheid bij het afpersen van de Finse psychotherapiepraktijk Vastaamo. Het gaat om het gevoeligste datalek in de Finse geschiedenis. Eerder werd in deze zaak al een Finse man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. Deze verdachte werd vorige week vrijgelaten. De man heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Mocht het hof zijn straf verlagen, dan zou hij mogelijk langer dan zijn uiteindelijke straf hebben vastgezeten. Daarop besloot het hof, terwijl de behandeling van het hoger beroep nog speelt, de vrijlating van de Finse man te bevelen.

Eind 2020 wist een aanvaller in te breken op systemen van psychotherapiepraktijk Vastaamo en daar een grote hoeveelheid gevoelige gegevens van zo'n 40.000 cliënten te stelen, die vervolgens online werden gezet. Het ging onder andere om namen, adresgegevens, persoonlijke identificatienummers en patiëntendossiers met zeer gevoelige informatie. Met de gestolen data werden in eerste instantie zowel de praktijk als cliënten afgeperst.

De aanvaller dreigde elke dag honderd records openbaar te maken als de praktijk geen 450.000 euro betaalde. Daarnaast werden cliënten benaderd door de aanvaller met het dreigement dat als zij niet betaalden al hun persoonlijke informatie online zou verschijnen. De aanvaller plaatste in eerste instantie van honderden patiënten de gegevens online. Uiteindelijk verscheen de volledige database op internet. Een aantal patiënten zou naar aanleiding van de afpersing zelfmoord hebben gepleegd.

De situatie zorgde voor zeer grote ophef in Finland en leidde zelfs tot spoedoverleg van het Finse kabinet. Ook ging de Finse regering met een voorstel aan de slag dat het eenvoudiger voor slachtoffers moest maken om hun burgerservicenummer aan te passen. Begin 2021 meldde Vastaamo dat het vanwege het afhandelen van de datadiefstal en afpersing, alsmede de hoge eenmalige uitgaven en onzekerheid over de toekomst, niet meer in staat was om aan de financiële verplichtingen te voldoen en de deuren zou sluiten. Vastaamo had behandellocaties in heel Finland.

In de zaak is nu een tweede persoon aangeklaagd, die bij de afpersing betrokken zou zijn geweest, zo is vandaag bekendgemaakt. De Finse televisieomroep Yle meldt dat het om een Amerikaanse man gaat, woonachtig in Estland. De verdachte ontkent de beschuldigingen, aldus het Finse openbaar ministerie dat geen verdere details geeft.