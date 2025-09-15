Duitse overheid publiceert beveiligingsinstellingen voor Microsoft Office 2024

De Duitse overheid heeft beveiligingsinstellingen voor Microsoft Office 2024 gepubliceerd, die zowel eindgebruikers als organisaties extra bescherming zouden moeten bieden. Volgens het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, is kantoorsoftware zoals Microsoft Office een geliefd doelwit voor aanvallers.
Door het aanpassen van de standaardinstellingen is het echter mogelijk om het aanvalsoppervlak te verkleinen, aldus het BSI. De Duitse overheidsdienst merkt op dat de gedane aanbevelingen specifiek voor middelgrote tot grote organisaties zijn ontwikkeld, die hun eindpoints via Group Policies in een Active Directory-omgeving beheren. Ervaren gebruikers kunnen de betreffende Group Policies ook lokaal toepassen.
De adviezen zijn onderverdeeld in Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Access en Visio. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschakelen van automatische updates, het uitschakelen van VBA voor Office-applicaties, het aanpassen van telemetrie-opties, het niet automatisch hyperlinken van screenshots, het blokkeren van Web-Add-ins en instellingen met betrekking tot digitale handtekeningen. Alleen voor Microsoft Office gaat het al om 128 opties.
Het BSI merkt op dat de aanbevelingen alleen betrekkingen hebben op het verkleinen van het aanvalsoppervlak en niet alle zaken via Group Policies zijn te regelen. Zo kunnen via telemetrie bijvoorbeeld gevoelige gegevens naar Microsoft worden verzonden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.