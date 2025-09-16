Mozilla Firefox stopt volgende maand ondersteuning van Android 7

Mozilla zal vanaf volgende maand Firefox niet meer ondersteunen op Android 7 en ouder, zo heeft de browserontwikkelaar vandaag aangekondigd. Met de lancering van Firefox 144 is Android 8.0 Oreo de minimaal vereiste Androidversie. Daarnaast wordt ook de support van 32-bit x86 Android-apparaten gestopt. Volgens Mozilla maken steeds minder mensen gebruik van deze oudere platforms en hindert de ondersteuning ervan de verdere ontwikkeling van Firefox.

Voor apparaten met Android 7 of eerder of 32-bit x86 apparaten zal Firefox 143 de laatste versie zijn. Gebruikers kunnen deze versie blijven gebruiken, maar zullen geen updates meer ontvangen zodra Firefox 144 volgende maand verschijnt. Mozilla zegt 32-bit ARM-apparaten wel te blijven ondersteunen. De nieuwe systeemeisen raken niet alleen Firefox voor Android, maar ook Firefox Focus en Firefox Klar, de op privacy-gerichte versies van Firefox.

"Door het aantal ondersteunde platforms te beperken kunnen we beter gebruikmaken van moderne Android API's, stabiliteit en security verbeteren, en onze engineering resources beter besteden waar ze de grootste impact hebben", aldus Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar voegt toe dat het weet dat sommige gebruikers hierdoor worden getroffen en het deze beslissing niet zomaar heeft genomen. Eind 2019 stopte Google de support van Android 7. Android 8.0 wordt sinds begin 2021 niet meer ondersteund.