Balenciaga, Gucci en Alexander McQueen lekken privégegevens klanten

Kledingmerken Balenciaga, Gucci en Alexander McQueen hebben de persoonlijke gegevens van klanten gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en uitgegeven bedragen. De verantwoordelijke criminelen claimen 7,4 miljoen unieke e-mailadressen in handen te hebben. Moederbedrijf Kering heeft het datalek bevestigd, maar laat niet weten hoeveel klanten slachtoffer zijn geworden.

De aanval is opgeëist door een groep die zichzelf Shiny Hunters noemt. De criminelen deelden een deel van de gestolen data met de BBC. Volgens de Britse omroep lijkt de gedeelde data echt van de kledingmerken afkomstig te zijn. De criminelen claimen dat ze afgelopen april bij Kering wisten in te breken en zo bij de data van de kledingmerken konden komen. Het bedrijf zegt tegenover de BBC dat het in juni ontdekte dat een "ongeautoriseerde derde partij" tijdelijk toegang tot systemen had en daarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Getroffen klanten zijn volgens Kering via e-mail ingelicht. Verdere details over het datalek zijn niet bekendgemaakt.