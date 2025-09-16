Amerikaanse scholen wegens ransomware-aanval dagenlang gesloten

Verschillende scholen in een Amerikaans schooldistrict zijn wegens een ransomware-aanval dagenlang gesloten, wat gevolgen voor duizenden leerlingen heeft. Het Uvalde Consolidated Independent School District (UCISD) in de Amerikaanse staat Texas telt zo'n vijfduizend leerlingen. Afgelopen zaterdag meldde het UCISD dat er ransomware op servers van het schooldistrict was aangetroffen, wat gevolgen heeft voor toegang tot essentiële systemen zoals telefonie, airconditioning, cameramonitoring en het HR- en leerlingvolgsysteem dat het district gebruikt.

"Deze systemen zijn cruciaal voor de veiligheid van onze scholen", aldus het UCISD. Het incident zou inmiddels aan de FBI zijn gerapporteerd, alsmede andere partijen. Het onderzoek naar de oorzaak van de ransomware-aanval is nog gaande. Vanwege de aanval heeft het schooldistrict besloten om alle acht de scholen van gisteren tot en met aanstaande donderdag te sluiten. Deze dagen zullen op een later moment worden ingehaald. Of er bij de aanval ook gegevens zijn gestolen wordt nog onderzocht.