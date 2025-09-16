Amerikaanse scholen wegens ransomware-aanval dagenlang gesloten

Verschillende scholen in een Amerikaans schooldistrict zijn wegens een ransomware-aanval dagenlang gesloten, wat gevolgen voor duizenden leerlingen heeft. Het Uvalde Consolidated Independent School District (UCISD) in de Amerikaanse staat Texas telt zo'n vijfduizend leerlingen. Afgelopen zaterdag meldde het UCISD dat er ransomware op servers van het schooldistrict was aangetroffen, wat gevolgen heeft voor toegang tot essentiële systemen zoals telefonie, airconditioning, cameramonitoring en het HR- en leerlingvolgsysteem dat het district gebruikt.
"Deze systemen zijn cruciaal voor de veiligheid van onze scholen", aldus het UCISD. Het incident zou inmiddels aan de FBI zijn gerapporteerd, alsmede andere partijen. Het onderzoek naar de oorzaak van de ransomware-aanval is nog gaande. Vanwege de aanval heeft het schooldistrict besloten om alle acht de scholen van gisteren tot en met aanstaande donderdag te sluiten. Deze dagen zullen op een later moment worden ingehaald. Of er bij de aanval ook gegevens zijn gestolen wordt nog onderzocht.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.