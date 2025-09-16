Ministerie: soevereine overheidscloud en AI-gebruik prioriteit voor 2026

Het realiseren van een soevereine overheidscloud, datadelen en het gebruik van kunstmatige intelligentie zijn volgend jaar prioriteiten voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast wil de overheid de afhankelijkheid van Big Tech verminderen, zo is vandaag bekendgemaakt.

In een persbericht laat het ministerie weten dat het gaat inzetten op het versnellen van de digitalisering. Hiervoor wordt de eerder dit jaar vastgestelde Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) verder uitgewerkt met concrete acties en een investeringsagenda. "De prioriteiten zijn het realiseren van een soevereine overheidscloud, het beter delen van data en het verantwoord gebruik van artificiële intelligentie", aldus het ministerie.

"We willen als één overheid cloudtechnologie inzetten. Daarom streven we naar een centrale overheidsmarktplaats voor cloudtechnologieën. Zo gaan we de vraag vanuit de overheid naar cloudtechnologie beter aan het aanbod koppelen", staat in de Rijksbegroting van het ministerie. "Verder gaan we op basis van een in 2025 gestarte verkenning besluiten over de realisatie van een overheidsbrede soevereine clouddienst."

Als het gaat om datadelen wil het ministerie gegevens beter vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar maken door verder te standaardiseren. "In 2026 intensiveren we op het ontwikkelen en beproeven van standaarden die op termijn verplicht worden. We werken aan een overheidsbreed stelsel om gegevensknelpunten waar organisaties tegenaan lopen boven water te halen, die collectief op te lossen en toekomstige knelpunten te voorkomen."

Verder wil het ministerie inzetten op het verbeteren van digitaal vakmanschap. "We kunnen onze digitale ambities alleen waarmaken als we beschikken over voldoende digitaliseringskennis binnen de overheid. Daarom versterken we het digitaal vakmanschap van ambtenaren. We stellen daarvoor een personeelsstrategie voor digitalisering op en werken toe naar het uitbreiden van ICT pools. We brengen in 2026 de belemmeringen voor het overheidsbreed openstellen van deze pools in beeld."

Het ministerie geeft ook aan de afhankelijkheid van een beperkt aantal techbedrijven te willen beperken. "Cyberaanvallen, storingen en een te grote afhankelijkheid van een beperkt aantal techbedrijven bedreigen onze veiligheid en onze digitale autonomie." Het verminderen van de afhankelijkheid van Big Tech is als één van de prioriteiten in de NDS opgenomen.