Overheid verwacht dat Nederlanders veel vaker met DigiD gaan inloggen

Overheidsinstantie Logius verwacht dat Nederlanders volgend jaar veel vaker zullen inloggen met DigiD dan de afgelopen jaren, bijna 700 miljoen keer. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met 500 miljoen logins. Dat zouden er volgens de vandaag gepresenteerde Rijksbegroting volgend jaar 695 miljoen moeten zijn. De sterkste stijging van de afgelopen jaren. Een specifieke verklaring voor de toename wordt niet in de begroting gegeven.

Organisaties die hun gebruikers of klanten via DigiD laten inloggen moeten hiervoor een vergoeding aan Logius betalen. Die is voor 2026 vastgesteld op 8 eurocent, tegenover 10 eurocent dit jaar. In 2006 betaalden partijen die gebruikers via DigiD lieten inloggen nog 3,50 euro per authenticatie. Naast DigiD en het zakelijke inlogmiddel eHerkenning werkt de overheid ook aan het toelaten van private inlogmiddelen voor burgers en bedrijven.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een publieke wallet voor de Europese digitale identiteit. "Hiertoe bereiden we een uitvoeringswet voor die we naar verwachting medio 2026 ter openbare consultatie kunnen aanbieden. Daarnaast verkennen we aanvullend de realisatie van een open toelating voor private ID-wallets", zo staat in de Rijksbegroting vermeld. Onlangs waarschuwde het Adviescollege ICT-toetsing nog voor allerlei problemen bij de voorbereiding op de Europese digitale identiteit en de manier waarop de overheid hiermee omgaat.

MijnOverheid

Logius beheert niet alleen DigiD, maar ook MijnOverheid. Via deze dienst kunnen overheden met burgers communiceren. Dit jaar zouden overheidsinstanties via MijnOverheid 85 miljoen berichten versturen. Voor 2026 is het de verwachting dat dit aantal naar 90 miljoen stijgt. Per verstuurd bericht moet dit jaar 46 eurocent worden betaald. Dat zal volgend jaar 42 eurocent zijn.