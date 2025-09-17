ChatGPT kan gebruikers binnenkort om identiteitsbewijs vragen

ChatGPT kan gebruikers binnenkort om een identiteitsbewijs vragen, om zo hun leeftijd te controleren. Dat heeft OpenAI CEO Sam Altman aangekondigd. Het bedrijf zegt aan een "leeftijdsvoorspellingssysteem" te werken om de leeftijd van ChatGPT-gebruikers te schatten. De chatbot zou zo moeten kunnen herkennen of gebruikers volwassen zijn of niet.

In het geval het systeem geen goede schatting kan maken krijgen gebruikers de "under-18 experience" van de chatbot, aldus Altman. "In sommige gevallen of landen kunnen we ook om een identiteitsbewijs vragen; we weten dat dit een privacyinbreuk voor volwassenen is, maar we denken dat dit een goede afweging is", aldus de OpenAI CEO in een blogposting. Volgens Altman is het nodige om minderjarige gebruikers van volwassen gebruikers te scheiden. OpenAI werd onlangs aangeklaagd door de ouders van een zoon die zelfmoord had gepleegd, waarbij ChatGPT instructies zou hebben gegeven.

Bij de versie van ChatGPT voor minderjarigen wordt bepaalde content geblokkeerd. Daarnaast zegt OpenAI dat het in gevallen van acute nood ook opsporingsdiensten kan informeren. In een andere blogposting laat OpenAI weten dat wanneer het twijfelt over iemands leeftijd of het over onvolledige informatie beschikt, het standaard de "under-18 experience" inschakelt. Volwassen gebruikers kunnen vervolgens hun leeftijd verifiëren om de opties voor volwassenen te kunnen gebruiken.

Hoe OpenAI de leeftijd van gebruikers denkt te kunnen voorspellen is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk hoe en via welke partij de identiteitscontroles worden uitgevoerd. De chatbot-ontwikkelaar laat al wel weten dat het voorspellen van de leeftijd van gebruikers lastig is en zelfs de meest geavanceerde systemen hier soms mee worstelen. Afgelopen juli maakte YouTube bekend dat het AI gaat inzetten voor de leeftijdsverificatie van Amerikaanse gebruikers.