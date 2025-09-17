Nieuws
Australië komt met regels voor leeftijdsverificatie op socialmediaplatforms

woensdag 17 september 2025, 15:06 door Redactie, 2 reacties

De Australische eSafety Commissioner heeft regels gepubliceerd voor leeftijdsverificatie op socialmediaplatforms. Vanaf 10 december is het in Australië verboden om onder de 16 jaar een socialmedia-account te maken. Het is aan de betreffende platforms om ervoor te zorgen dat alleen personen van 16 jaar of ouder een account aan kunnen maken. De Australische overheid deed eerder een test met "age assurance technology", maar er bleken allerlei problemen mee te zijn. Ondanks alle kritiek gaat de regering door met de plannen en heeft nu richtlijnen voor platforms gepubliceerd.

Socialmediaplatforms moeten "redelijke stappen" nemen om de leeftijd van gebruikers te controleren. Het is niet toegestaan om gebruikers zelf een leeftijd in te laten vullen en dit als controle te gebruiken. Daarnaast mogen platforms het gebruik van identiteitsbewijzen niet als enige methode gebruiken. Platforms moeten "redelijke alternatieven" voor identiteitsbewijzen en geaccrediteerde digitale identiteitsdiensten bieden.

De eSafety Commissioner wil dat platforms een "waterval-aanpak" hanteren, waarbij er verschillende leeftijdsverificatiemethodes naast elkaar worden gebruikt. Zo kunnen platforms bestaande signalen en gegevens gebruiken, zoals hoelang een account bestaat, welke content er wordt bekeken, analyse van de gebruikte taal, leeftijdsverificatie op basis van geuploade foto's en video's naar het platform, de tijden dat een gebruiker actief is en met schooluren overeen kunnen komen en contacten met andere gebruikers die onder de 16 jaar zijn.

Ook kunnen platforms naar gebruikte ip-adressen kijken om te bepalen of het een Australische gebruiker betreft. In dit geval moeten platforms ook op het gebruik van vpn-diensten monitoren en andere signalen overwegen om te kijken of het geen Australische gebruiker is die de leeftijdsverificatie probeert te omzeilen, aldus de eSafety Commissioner. Bedrijven die de regels overtreden kunnen boetes van tientallen miljoenen Australische dollars krijgen.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 15:24 door Anoniem
Goed bezig Australië! Sociale media is niet geschikt voor kinderen, net zoals roken, alcohol en autorijden. Ook daar zijn leeftijdsgrenzen voor én wordt op gehandhaafd. Niets is perfect in de eerste jaren, ook hier zal in het begin een datalek of twee uitkomen, maar hoe meer ervaring met een systeem, des te beter.

Nu nog al die triple-x sites, gokken en dat soort onzin verbieden. Zag dat ze in de VS daar gelukkig al mee bezig zijn.

Ik zal vast het een en ander qua kritiek over mij heen krijgen, want dit is geen populaire mening om te hebben. Zeker niet op dit platform.

- NewOrder56.
Reageer met quote
Vandaag, 15:30 door Anoniem
Kortom: de bedrijven moeten onbezoldigd overheidswerk gaan doen.
Daar past maar 1 reactie: per direct niks meer aanbieden in Australië...
