Mozilla maakt DNS-over-HTTPS beschikbaar in Firefox voor Android

Mozilla heeft DNS-over-HTTPS (DoH) beschikbaar gemaakt in Firefox voor Android. De browser-ontwikkelaar zal de feature, als die snel genoeg is, voor Androidgebruikers in bepaalde regio's standaard gaan inschakelen. Op dit moment zijn dns-verzoeken van internetgebruikers, waarin staat welk domein ze willen opvragen, nagenoeg altijd onversleuteld. Zo kunnen derden zien welke websites iemand bezoekt of de dns-informatie aanpassen.

Om dit te voorkomen werd DNS-over-HTTPS bedacht. DoH versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen. DoH moet echter wel door de dns-provider van de gebruiker worden ondersteund. Op dit moment zijn er slechts een paar publieke DoH-providers. Het gaat om de Canadian Internet Registration Authority (CIRA), Cloudflare, NextDNS, Comcast en Shaw. Tegenstanders van DoH zijn bang dat straks een handvol bedrijven de dns-verzoeken van miljarden gebruikers zal verwerken en er een gecentraliseerd ecosysteem ontstaat.

DNS-over-HTTPS is al enige tijd beschikbaar in de desktopversie van Firefox. Met de lancering van Firefox voor Android 143 is die ook beschikbaar voor mobiele gebruikers. Gebruikers die er gebruik van willen maken moeten bij de DoH-configuratie de optie "Increased Protection" kiezen. Mozilla zegt nu te kijken welke impact de maatregel heeft op de snelheid van het laden van websites. Afhankelijk van deze uitkomst zal DoH voor Androidgebruikers in bepaalde gebieden standaard worden ingeschakeld.