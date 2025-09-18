Noyb klaagt bij Brussel over budget van Oostenrijkse privacytoezichthouder

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Europese Commissie een klacht tegen de Oostenrijkse staat ingediend wegens het budget van de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB. Onlangs maakte de DSB in een nieuwsbrief bekend dat het de komende jaren onvoldoende budget toegewezen heeft gekregen om alle taken te kunnen uitvoeren (pdf). Dit jaar gaat het om een bedrag van 6,1 miljoen euro tegenover 5,9 miljoen euro voor 2026.

Vanwege oplopende kosten houdt de toezichthouder rekening met een niet nader gespecificeerde personeelsreductie, wat inhoudt dat het minder taken kan uitvoeren. Aan de andere kant wordt de DSB wel voor meer zaken verantwoordelijk. Vanwege de ontstane situatie laat de toezichthouder weten dat het zaken gaat prioriteren, waardoor bepaalde gebieden minder aandacht zullen krijgen.

Volgens noyb was de Oostenrijkse privacytoezichthouder in vergelijking met andere Europese landen al onderbemand en ondergefinancierd. Zo besteedt Duitsland per inwoner het dubbele aan privacytoezicht dan Oostenrijk. De AVG verplicht dat landen hun privacytoezichthouders voldoende financieren. Noyb stelt dat dit in Oostenrijk duidelijk niet het geval is en het land daarmee de AVG overtreedt.

In 2024 ontving de DSB meer dan 3800 privacyklachten. Dat jaar werden er slechts 62 boetes opgelegd, aldus noyb. De toezichthouder telt 53 medewerkers en 19 stagiairs. Het afhandelen van privacyklachten duurt in veel gevallen al jaren en dat kan nu nog langer worden, vreest de privacyorganisatie. "Fundamentele rechten zijn waardeloos als ze alleen op papier bestaan", zegt privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems. "De situatie is een rechtstaat onwaardig." Via de klacht hoopt noyb dat de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Oostenrijk zal starten.