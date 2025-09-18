Meta-lobbyist wordt commissaris van Ierse privacytoezichthouder DPC

Voormalig Meta-lobbyist Niamh Sweeney is de nieuwe commissaris databescherming bij de Ierse privacytoezichthouder DPC geworden. Dat heeft de Data Protection Commission (DPC) bekendgemaakt. De aanstelling zorgt voor felle kritiek van privacyorganisatie noyb. "Met deze aanstelling hoeft de Ierse overheid niet eens meer te doen alsof het iets geeft om het handhaven van Europese wetgeving." Sweeney was bijna acht jaar werkzaam voor Meta en vervulde daar verschillende rollen.

De DPC wordt vaak verweten op de hand van bigtechbedrijven te zijn, die vaak hun Europees hoofdkantoor in Ierland hebben. Iets wat de DPC altijd heeft ontkend. Boetes die de DPC wegens AVG-overtredingen oplegt aan techbedrijven zijn echter al herhaaldelijk door de andere Europese privacytoezichthouders als ontoereikend beoordeeld, waarop die de DPC dwongen om tot een nieuw boetebesluit te komen.

Noyb stelt dat de DPC jarenlang de AVG de facto niet tegen Amerikaanse Big Tech heeft gehandhaafd. Hoewel er miljarden aan boetes werden uitgedeeld, werd slechts 0,6 procent hiervan ook daadwerkelijk geïnd. "Dit geeft de indruk van handhaving terwijl in werkelijkheid Amerikaanse Big Tech op de Europese markt kan opereren, ongehinderd door strengere Europese digitale wetgeving."

Noyb merkt verder op dat Amerikaanse Big Tech nu officieel op zichzelf toezicht kan houden. "Ierland heeft officieel aangekondigd dat de voorzitter van de DPC een Amerikaanse Big Tech-lobbyist wordt die Meta verdedigde op een moment dat het betrokken was bij het "Cambridge Analytica" schandaal, of toen het een boete van 390 miljoen euro kreeg wegens het niet verkrijgen van toestemming van gebruikers, of een boete van 1,2 miljard euro wegens het illegaal doorgeven van persoonlijke data naar de VS, waar dergelijke data door de Amerikaanse geheime diensten wordt gebruikt. Het beroep in deze zaken tussen de DPC en Meta speelt nu, waar mevrouw Sweeney nu overstapt van het verdedigen van Meta naar het managen van de toezichthouder die deze zaken vervolgt."

Volgens privacy-activist en noyb-oprichter Max Schrems is er nu een Amerikaanse Big Tech-lobbyist die gaat toezien op Amerikaanse Big Tech in Europa. "Twintig jaar heeft Ierland Europese wetgeving niet gehandhaafd, maar hadden ze in ieder geval genoeg gêne om handhaving niet in het geheim te ondermijnen." Schrems voegt toe dat we nu in een tijd leven waar het niet meer genoeg is om Amerikaanse Big Tech achter de schermen tevreden te houden. "De VS eist dat Europese landen in het publiek voor Amerikaanse Big Tech buigen."