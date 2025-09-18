Nieuws
image

Nieuwe versie van privacy-OS Tails start vijftien seconden sneller op

donderdag 18 september 2025, 12:31 door Redactie, 1 reacties

Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen die tien tot vijftien seconden sneller opstart, zo claimen de ontwikkelaars. In het geval van usb-sticks die van matige kwaliteit zijn kan het opstarten echter twintig seconden langer duren. Gebruikers in landen waar nagemaakte elektronica veel voorkomt worden dan ook opgeroepen om hun usb-stick bij een "internationale supermarktketen" aan te schaffen, die over een meer betrouwbare logistieke keten zou moeten beschikken.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties.

Tails 7.0 is de eerste versie gebaseerd op Linuxdistributie Debian 13 en desktopomgeving Gnome 48. Eén van de grootste verbeteringen in deze versie is het sneller opstarten, wat nu tien tot vijftien seconden sneller is. Dit heeft het ontwikkelteam gedaan door het compressie-algoritme van de Tails usb- en ISO-images van xz naar zstd te veranderen. Daardoor is de image wel tien procent groter, maar heeft als voordeel dat Tails sneller opstart. Zoals eerder gezegd speelt de kwaliteit van de gebruikte usb-stick hierbij wel een rol. Gebruikers kunnen hun huidige Tails-installatie upgraden of Tails 7.0 op een nieuwe usb-stick installeren.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 13:11 door Anoniem
Op de pagina van Tails lees ik dit:
We stopped recommending balenaEtcher to install Tails from Windows in 2025 because balenaEtcher shares sensitive information to the Balena company that allows identifying who is installing Tails.

Dat wist ik dus echt niet.
Wat heeft een bedrijf er nu precies aan om je te identificeren tijdens de installatie van Tails?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure