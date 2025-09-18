Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen die tien tot vijftien seconden sneller opstart, zo claimen de ontwikkelaars. In het geval van usb-sticks die van matige kwaliteit zijn kan het opstarten echter twintig seconden langer duren. Gebruikers in landen waar nagemaakte elektronica veel voorkomt worden dan ook opgeroepen om hun usb-stick bij een "internationale supermarktketen" aan te schaffen, die over een meer betrouwbare logistieke keten zou moeten beschikken.
Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties.
Tails 7.0 is de eerste versie gebaseerd op Linuxdistributie Debian 13 en desktopomgeving Gnome 48. Eén van de grootste verbeteringen in deze versie is het sneller opstarten, wat nu tien tot vijftien seconden sneller is. Dit heeft het ontwikkelteam gedaan door het compressie-algoritme van de Tails usb- en ISO-images van xz naar zstd te veranderen. Daardoor is de image wel tien procent groter, maar heeft als voordeel dat Tails sneller opstart. Zoals eerder gezegd speelt de kwaliteit van de gebruikte usb-stick hierbij wel een rol. Gebruikers kunnen hun huidige Tails-installatie upgraden of Tails 7.0 op een nieuwe usb-stick installeren.
