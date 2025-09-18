Minister: invoering digitale euro vraagt grote investeringen van banken

De invoering van de digitale euro zal grote investeringen van banken en betaaldienstverleners vragen, zowel financieel als wat betreft de inzet van mankracht, zo laat demissionair minister Heinen van Financien weten. De bewindsman vindt dat banken en betaaldienstverleners voor hun werk vergoed moeten worden. Hoeveel de invoering van de digitale euro gaat kosten is nog altijd niet bekend.

Morgen en overmorgen vinden vergaderingen van de informele Eurogroep en de Ecofinraad plaats. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten en bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van de Europese lidstaten.

Tijdens de komende vergaderingen staat ook de digitale euro op de agenda en verschillende partijen in de Tweede Kamer stelden de minister vragen hierover. De PVV wilde weten wat de invoering precies gaat kosten. Heinen laat daarop weten dat de kosten afhangen van het uiteindelijke ontwerp. "Aangezien de onderhandelingen over de vormgeving van de digitale euro nog bezig zijn, is het nu niet mogelijk om een inschatting te geven van wat de kosten zullen zijn", voegt de bewindsman toe.

Banken en betaaldienstverleners zullen worden verplicht om de digitale euro te distribueren. "De invoering van de digitale euro zal significante investeringen van banken en betaaldienstverleners vergen, zowel financiële investeringen als menselijk kapitaal. Ik zet me daarom in voor een proportioneel kostenmodel waarin banken en betaaldienstverleners worden vergoed voor het werk dat zij leveren bij de distributie van de digitale euro", laat de minister hierover weten.

In de onderhandelingen over de digitale euro is volgens Heinen het compensatiemodel nog één van de openstaande vraagstukken. Eén van opties die op tafel ligt betreft het maken van een onderscheid tussen de verdeling van de kosten op korte en lange termijn. "Ik acht het haalbaar dat ervoor wordt gekozen om dit onderscheid te maken", merkt Heinen op.

De minister liet eerder al weten dat het kabinet winkeliers in de beginfase van de digitale euro financieel tegemoet wil komen door de tarieven voor digitale euro transacties te maximeren op de tarieven voor vergelijkbare, bestaande digitale betaalmethoden. "Op de lange termijn, wanneer er meer bekend is over de daadwerkelijke kosten van digitale euro transacties, zou het compensatiemodel gebaseerd moeten worden op de daadwerkelijke kosten van de digitale euro, inclusief een redelijke winstmarge. Zo worden ook betaaldienstverleners gecompenseerd voor de het werk dat zij leveren bij de distributie van de digitale euro", laat Heinen verder weten.