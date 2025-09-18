Kamervragen over overname van Zivver door Amerikaans bedrijf

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan demissionair ministers Van Weel van Justitie en Veiligheid en Karremans van Economische Zaken over de overname van de Nederlandse databeveiliger Zivver door het Amerikaanse bedrijf Kiteworks. Aanleiding is een artikel van Follow the Money waarin wordt gesteld dat door de overname gevoelige informatie over Nederlandse burgers in handen van Kiteworks komt.

GroenLinks-PvdA heeft nu Kamervragen aan de bewindslieden gesteld. "Vindt u het wenselijk dat een dienst die wordt gebruikt om vertrouwelijke informatie over burgers uit te wisselen valt onder de Amerikaanse CLOUD Act en de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), die de regering-Trump toegang geeft tot deze data?", wil Kamerlid Kathmann weten. Ze vraagt ook of de ministers onafhankelijk kunnen aantonen dat Zivver na de overname een gelijke mate van rechtsbescherming en vertrouwelijkheid waarborgt als voorheen. "Zo nee, bent u bereid dit alsnog te onderzoeken en op basis van de uitkomsten het gebruik van deze dienst (her)evalueren?", gaat het Kamerlid verder.

De ministers moeten ook duidelijk maken welke maatregelen ze op korte termijn gaan nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van burgerdata beter te waarborgen en of er alternatieven voor Zivver beschikbaar zijn. Kathmann wil ook weten of het mogelijk is om op korte termijn de diensten van Zivver in te wisselen voor een eigen alternatief. Van Weel en Karremans is ook gevraagd of ze vinden dat overnames van bedrijven zoals Zivver voortaan getoetst moeten worden op gevolgen voor de (cyber)veiligheid.

Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid wil tevens dat de ministers verklaren waarom bedrijven die de vertrouwelijke communicatie voor overheden verzorgen niet zijn aangemerkt als vitale infrastructuur, ook als de organisaties die ze gebruiken wel aangemerkt zijn als belangrijk/vitaal/essentieel. Als laatste vraagt ze om een reactie op de bevindingen van Follow The Money waaruit blijkt dat informatie verstuurd via Zivver wordt teruggekoppeld naar de servers van het bedrijf en welke gevolgen dit heeft voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze informatie. De bewindslieden hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.