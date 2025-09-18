Onderzoeker: vpn-provider PureVPN kan IPv6-adres gebruikers lekken

Vpn-provider PureVPN kan in bepaalde gevallen het IPv6-adres van gebruikers lekken en wist firewall-instellingen zonder die te herstellen, wat echte gevolgen kan hebben, zo waarschuwt een beveiligingsonderzoeker genaamd Andreas. De onderzoeker informeerde PureVPN over de problemen, maar kreeg naar eigen zeggen geen reactie. Daarop heeft Andreas besloten de details openbaar te maken.

Het lekken van het IPv6-adres kan zich in twee situaties voordoen, zo ontdekte de onderzoeker. Wanneer de PureVPN-software detecteert dat de verbinding is verbroken verschijnt er een waarschuwing van de grafische gebruikersinterface en wordt al het IPv4-verkeer geblokkeerd. Gebruikers kunnen er vervolgens voor kiezen om opnieuw verbinding met PureVPN te maken of door te internetten. IPv6 wordt echter niet geblokkeerd en blijft gewoon werken. Pas als de gebruiker ervoor kiest om de vpn-verbinding te herstellen gaat ook het IPv6-verkeer via PureVPN.

Ook vanaf de command line kan een dergelijk IPv6-lek zich voordoen wanneer de verbinding even wordt verbroken. De vpn-client herstelt vervolgens de verbinding en laat zien dat de software actief is. Het IPv6-verkeer gaat echter niet via de vpn-verbinding. Verder stelt Andreas dat PureVPN de iptables configuratie wist, waardoor het systeem kwetsbaarder achterblijft bij het gebruik van de vpn-dienst dan wanneer PureVPN niet wordt gebruikt. "Beide problemen hebben echte gevolgen. Privacyclaims worden ondermijnd wanneer je IPv6-adres lekt en je firewall state verloren gaat", aldus de onderzoeker.