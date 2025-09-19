Nieuwste versie DigiD-app voorzien van extra beveiligingscontrole

DigiD-beheerder Logius heeft een nieuwe versie van de DigiD-app uitgebracht die is voorzien van een extra beveiligingscontrole genaamd key attestation. "Hiermee kan DigiD controleren dat een cryptografische sleutel op het gebruikte apparaat is aangemaakt en veilig opgeslagen. Zo weet DigiD zeker dat deze sleutel hoort bij het apparaat dat gebruikt wordt om in te loggen", aldus Logius in de release notes van de laatste versie.

Volgens de DigiD-beheerder ondersteunen bijna alle smartphones key attestation, op sommige oudere of goedkopere modellen na. "In dat geval kan de ID-check niet opnieuw of voor het eerst uitgevoerd worden. Wel kan er nog steeds worden ingelogd met de app bij organisaties die geen ID-check vereisen. Als de ID-check wel al eerder is uitgevoerd, dan blijft deze voorlopig geldig."

DigiD biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus, die bepalen hoe zeker een organisatie kan zijn over de identiteit van de gebruiker. Het basisniveau bestaat uit een gebruikersnaam met wachtwoord. Dan is er het middenniveau waarbij de gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor een sms-controle. Als derde is er het substantiële niveau. Dit niveau is bijvoorbeeld vereist wanneer er met extra privacygevoelige gegevens wordt gewerkt. Om deze gegevens in te zien is er een eenmalige ID-check van de gebruiker nodig.

De DigiD-app kan worden opgewaardeerd naar het substantiële betrouwbaarheidsniveau. Hiervoor moet er eenmalig een extra controle (ID-check) van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan de app worden toegevoegd. Op telefoons met een NFC-lezer controleert de DigiD-app de gegevens op de chip van het identiteitsbewijs. De gegevens worden vervolgens gecontroleerd. In de nieuwste versie van de DigiD-app is het mogelijk om de ID-check uit te voeren met alle Nederlandse reisdocumenten. Ook wanneer deze bijvoorbeeld is uitgegeven in het buitenland. Dit komt doordat DigiD nu gebruikmaakt van het nieuwe Basisregister Reisdocumenten (BR). Dit register bevalt alle Nederlandse reisdocumenten.