'Slachtoffers Scattered Spider-groep betaalden 115 miljoen dollar losgeld'

Slachtoffers van een groep criminelen genaamd Scattered Spider betaalden zeker 115 miljoen dollar losgeld om toegang tot versleutelde data te krijgen en verspreiding van gestolen gegevens te voorkomen, zo beweert de Amerikaanse openbaar aanklager. Een Britse man is in de Verenigde Staten voor deze aanvallen aangeklaagd. De verdachte zou bij minstens honderdtwintig aanvallen betrokken zijn geweest en losgeld van 47 Amerikaanse entiteiten hebben geëist.

Volgens de aanklacht maakte de 19-jarige Britse verdachte gebruik van social engineering om samen met handlangers toegang tot de netwerken van allerlei organisaties te krijgen. Vervolgens werden allerlei gegevens gestolen en daarna versleuteld. Om toegang tot versleutelde bestanden te krijgen en verspreiding van de buitgemaakte data te voorkomen moesten slachtoffers betalen. In totaal bedroeg het losgeld meer dan 115 miljoen dollar, aldus de aanklager. Namen van getroffen organisaties zijn niet bekendgemaakt.

De groep staat naast Scattered Spider ook bekend als Octo Tempest, UNC3944 en 0ktapus. De Britse verdachte is aangeklaagd voor onder andere computerfraude, 'wire fraud' en samenzwering om geld te witwassen. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal 95 jaar krijgen.

De verdachte werd afgelopen dinsdag door de Britse politie in het Verenigd Koninkrijk aangehouden en is ook daar voor de aanvallen aangeklaagd. Daarnaast klaagden de Britse autoriteiten de verdachte extra aan omdat hij de wachtwoorden van zijn apparaten niet wil geven. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. De Amerikaanse autoriteiten bedanken in de aankondiging ook de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie voor hun betrokkenheid bij het onderzoek naar de verdachte. Verdere details hierover zijn niet bekendgemaakt.