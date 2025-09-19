EU-landen bespreken volgende maand online leeftijdsverificatie

Ministers van de EU-landen zullen volgende maand in Denemarken online leeftijdsverificatie bespreken. Het onderwerp staat op de agenda van de Telecomraad. Tijdens de raad bespreken Europese bewindspersonen onder andere doelstellingen op het gebied van telecom. De exacte discussiestukken van het komende overleg zijn nog niet bekend.

"Het Deens voorzitterschap is voornemens om voorafgaand aan de informele Telecomraad een verklaring over online minderjarigenbescherming aan te nemen", laat demissionair minister Karremans van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten. Denemarken meldt in de aankondiging voor de Telecomraad dat het politiek momentum en een gemeenschappelijke EU-richting wil creëren.

"Leeftijdsverificatie kan een geschikte maatregel zijn om kinderen online beter te beschermen. Het is daarom belangrijk dat er maatregelen worden genomen om leeftijdsverificatie op een robuustere en betrouwbaardere manier mogelijk te maken", aldus minister Karremans. De bewindsman voegt toe dat er geen 'one size fits all oplossing' beschikbaar is. "De uitdaging is om betrouwbare, privacyvriendelijke, veilige en toegankelijke instrumenten te gebruiken." Burgerrechtenbewegingen hebben herhaaldelijk gesteld dat leeftijdsverificatie juist een bedreiging voor online privacy is.

De Europese Commissie presenteerde in juli een white label leeftijdsverificatie-app. Via de leeftijdsverificatie-app moeten gebruikers straks kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt. Volgens de Europese Commissie gaat het om een "tijdelijke leeftijfsverificatie-oplossing" totdat de Europese digitale identiteitswallet eind 2026 beschikbaar komt. Karremans merkt op dat TNO is gevraagd om op basis van de technische specificaties van deze app te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de app in Nederland te implementeren. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar verwacht.