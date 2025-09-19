Kabinet ziet auteursrecht op uiterlijk en stem tegen deepfakes niet zitten

Het demissionaire kabinet ziet auteursrecht op uiterlijk en stem, als maatregel tegen deepfakes, niet zitten, zo laat demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid weten. In juli werd bekend dat Denemarken inwoners auteursrecht gaat geven op hun lichaam, gezichtskenmerken en stem. Dit moet het eenvoudiger maken om op te treden tegen deepfakes.

Kamerleden Van der Werf (D66), Six Dijkstra (Nieuw Sociaal Contract), Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Michon-Derkzen (VVD) vroegen de minister vervolgens of hij naar Deens voorbeeld bereid is het auteursrecht uit te breiden door mensen copyright te geven op hun uiterlijk en stem. "Recentelijk werd voor wat betreft pornografische deepfakes in het eerder genoemde rapport ‘Online seksueel geweld’ geconcludeerd dat het bestrijden van online seksueel misbruik niet wordt belemmerd door een gebrek aan regelgeving", aldus de bewindsman.

Volgens de minister is het auteursrecht in de kern bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die content of andere zaken maken dit kunnen exploiteren. "Introductie van een auteursrecht op iets dat op zichzelf beschouwd geen creatieve prestatie is (een stem of beeltenis) en dat tot doel heeft openbaarmaking te voorkomen, staat daar haaks op." Van Oosten ziet dan ook geen aanleiding om de wet aan te passen.