'Update voor problemen met inchecksoftware Europese luchthavens bijna gereed'

Europese luchthavens ontvangen snel een update voor de problemen met hun inchecksoftware waardoor al allerlei vluchten geannuleerd moesten worden, zo heeft leverancier Collins Aerospace bekendgemaakt. Vrijdag kreeg de softwareleverancier met een cyberaanval te maken, wat gevolgen had voor Europese luchthavens die van de software gebruikmaken. De software wordt gebruikt om reizigers te laten inchecken en boarden.

Vanwege de aanval op Collins Aerospace kregen onder andere Brussels Airport, Berlin Airport en Heathrow met allerlei verstoringen te maken. Ook vandaag moeten reizigers hier rekening mee houden. Zo heeft Brussels Airport aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd om de helft van de geplande vluchten voor vandaag te annuleren.

Collins Aerospace heeft vandaag in een verklaring laten weten dat het met vier getroffen luchthavens samenwerkt en in de laatste fases zit van het afronden van de updates vereist om alle functionaliteit te herstellen, zo melden de BBC en Reuters. Met wat voor soort cyberaanval het bedrijf te maken heeft gekregen en hoe die plaats kon vinden is niet bekendgemaakt. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) liet dit weekend weten dat het met getroffen Britse luchthavens en Collins Aerospace samenwerkt.