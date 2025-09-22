Mozilla laat ontwikkelaars van Firefox-extensies vorige versie terugrollen

Mozilla biedt ontwikkelaars van Firefox-extensies een nieuwe optie waardoor ze oudere, al goedgekeurde versies kunnen terugrollen. Volgens Mozilla is dit vooral handig wanneer ontwikkelaars een nieuwe versie van hun Firefox-extensie uitbrengen en vervolgens ontdekken dat die kritieke bugs bevat. Op dit moment moeten ontwikkelaars dan snel een fix ontwikkelen en een nog nieuwere versie ter controle aan Mozilla aanbieden.

Vanwege het controleproces kan het al met al enige tijd duren voordat de oplossing bij gebruikers terechtkomt. Op verzoek van extensie-ontwikkelaars biedt Mozilla nu de optie om een vorige versie van de extensie terug te rollen. Firefox zal deze versie automatisch ook bij gebruikers terugrollen. In de tussentijd kan de ontwikkelaar de tijd nemen om een oplossing te ontwikkelen. Firefox controleert standaard elke 24 uur op de aanwezigheid van nieuwe extensie-updates en zal in dit geval nu ook rollbacks als 'nieuw' identificeren en automatisch installeren.