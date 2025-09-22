Autofabrikant Stellantis lekt gegevens van onbekend aantal klanten

Autofabrikant Stellantis, waar merken als Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot onder vallen, heeft de gegevens van een onbekend aantal Noord-Amerikaanse klanten gelekt. Het gaat om contactgegevens die bij een niet nader genoemde third-party serviceprovider werden gestolen. Stellantis gebruikt het platform van deze provider om klanten in Noord-Amerika te bedienen. Hoe de gegevens konden worden gestolen en hoeveel klanten slachtoffer zijn geworden is niet bekendgemaakt.
De autofabrikant laat in een verklaring tegenover persbureau Reuters weten dat het gedupeerden zal informeren. Begin deze maand werd bekend dat een cyberaanval de productie van Jaguar Land Rover (JLR) ernstig heeft verstoord. De Britse autofabrikant hoopt de productie aanstaande woensdag 24 september weer te kunnen hervatten.
