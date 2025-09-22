Nieuws
image

Autofabrikant Stellantis lekt gegevens van onbekend aantal klanten

maandag 22 september 2025, 16:47 door Redactie, 0 reacties

Autofabrikant Stellantis, waar merken als Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot onder vallen, heeft de gegevens van een onbekend aantal Noord-Amerikaanse klanten gelekt. Het gaat om contactgegevens die bij een niet nader genoemde third-party serviceprovider werden gestolen. Stellantis gebruikt het platform van deze provider om klanten in Noord-Amerika te bedienen. Hoe de gegevens konden worden gestolen en hoeveel klanten slachtoffer zijn geworden is niet bekendgemaakt.

De autofabrikant laat in een verklaring tegenover persbureau Reuters weten dat het gedupeerden zal informeren. Begin deze maand werd bekend dat een cyberaanval de productie van Jaguar Land Rover (JLR) ernstig heeft verstoord. De Britse autofabrikant hoopt de productie aanstaande woensdag 24 september weer te kunnen hervatten.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure