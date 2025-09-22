Erik Akerboom kondigt vertrek aan als directeur van de AIVD

Erik Akerboom vertrekt volgend jaar juni als directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zo laat de inlichtingendienst vandaag weten. Akerboom was sinds mei 2020 directeur van de AIVD. Daarvoor was hij korpschef van de politie. Ook was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
"Het is niet gemakkelijk om de dienst na zes jaar te verlaten. Ik kijk terug op een mooie periode waar ik met plezier intensief heb samengewerkt met geweldig gedreven mensen. De dienst staat stevig in de schoenen", zegt Akerboom over zijn vertrek. In 2021 liet Akerboom nog weten dat de AIVD 'praktischer en krachtiger' op cyberaanvallen moest kunnen reageren waarvoor de wet moest worden aangepast. Zo wilde de AIVD-directeur vaker buitenlandse systemen uitschakelen waarmee aanvallen op Nederlandse systemen werden uitgevoerd.
De AIVD zegt de keuze van Akerboom te respecteren en bedankt hem voor de manier waarop hij zijn functie invulde. De vacatureprocedure voor een nieuwe AIVD-directeur wordt binnenkort gestart.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.