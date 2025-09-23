Vluchten Brussels Airport ook vandaag wegens ransomware-aanval geannuleerd

Ook vandaag worden vluchten op Brussels Airport wegens een ransomware-aanval geannuleerd. De luchthaven verwacht dat tien procent van de vluchten zal worden geschrapt, zo laat het tegenover Het Laatste Nieuws weten. Brussels Airport, net als verschillende andere Europese luchthavens, maakt gebruik van de inchecksoftware van Collins Aerospace. Dat bedrijf werd vorige week slachtoffer van een ransomware-aanval, waardoor allerlei Europese luchthavens met verstoringen en geannuleerde vluchten te maken kregen en op pen en papier moesten terugvallen.

"Dankzij het gebruik van alternatieve check-inmogelijkheden en de inspanningen van alle luchthavenpartners kon de voorbije dagen het overgrote deel van de vertrekkende vluchten toch doorgaan zoals gepland”, laat Brussels Airport weten. Passagiers wordt gevraagd om voor vertrek de status van hun vlucht te controleren. De Britse luchthaven Heathrow laat via de eigen website weten dat ook vandaag werkzaamheden plaatsvinden om van de aanval op Collins Aerospace te herstellen.

Berlin Airport meldt dat er nog steeds problemen met het inchecken en afhandelen van bagage zijn, maar dat er geen vluchten vandaag worden geannuleerd. Wel hebben sommige vluchten met vertragingen te maken. Het Europese cyberagentschap ENISA meldde gisteren dat een ransomware-aanval voor de problemen verantwoordelijk is, maar heeft geen verdere details gegeven.