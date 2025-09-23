EFF: Amerikaanse politiekorpsen gebruiken drones als vliegende ANPR-camera's

Verschillende Amerikaanse politiekorpsen maken gebruik van drones als vliegende ANPR-camera's om zo vanuit de lucht kentekenplaten van voertuigen te herkennen of zijn van plan dit te doen. Dat laat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF weten. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Vaak gaat het om stationaire camera's die bijvoorbeeld langs of boven snelwegen hangen en zo kentekens van passerende voertuigen kunnen scannen. Ook in Nederland zijn er tal van ANPR-camera's die de politie voor allerlei doeleinden gebruikt.

De Amerikaanse fabrikant van ANPR-camera's Flock Safety heeft een drone ontwikkeld die kentekenplaten op grote afstand kan herkennen. Volgens de EFF vormt deze ontwikkeling een groot gevaar voor de privacy van burgers. ANPR-camera's verzamelen al allerlei informatie van onschuldige burgers. Daarnaast komt het volgens de EFF voor dat ANPR-camera's ook geregeld fouten maken en burgers ten onrechte door agenten staande worden gehouden.

Gecombineerd met een drone wordt het bereik van dergelijke camera's nog veel verder vergroot. Daarnaast kunnen de apparaten ook met allerlei andere 'payloads' worden uitgerust. De EFF stelt dat politiekorpsen en dronefabrikanten al gesproken hebben over het toevoegen van microfoons en IMSI-catchers. De Amerikaanse burgerrechtenweging roept burgers dan ook op om in hun lokale gemeenschap beperkingen te stellen aan het gebruik van drones en ANPR door politie, alsmede de combinatie van beide.

Onlangs werd bekend dat Flock Safety federale Amerikaanse autoriteiten toegang heeft gegeven tot meer dan 80.000 camera's, zonder dat lokale politiekorpsen dit wisten. Naar aanleiding van de ophef die hierover ontstond besloot het bedrijf om de samenwerking met de federale Amerikaanse autoriteiten tijdelijk te pauzeren.