Autoriteit Persoonsgegevens pleit voor preventieve aanpak van deurbelcamera's

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) pleit voor een preventieve aanpak van deurbelcamera's. Het controleren van alle deurbellen is namelijk niet realistisch. De privacytoezichthouder wil dat fabrikanten deurbelcamera’s standaard privacyproof instellen. Daarnaast moet er meer bewustwording bij gebruikers komen, bijvoorbeeld door voorlichting over wat wel en niet is toegestaan.

De AP ontvangt steeds meer klachten van mensen die zich zorgen maken over hun privacy door de deurbel- of beveiligingscamera van hun buren. Vorig jaar ontving de toezichthouder 370 klachten en 702 tips over deurbelcamera’s en beveiligingscamera’s van particulieren. In de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller al op ruim driehonderd klachten over dergelijke camera's. Er wordt onder andere geklaagd over deurbelcamera’s die de voordeur van de overburen filmen en over camera’s die (deels) de openbare ruimte of andermans eigendom vastleggen.

De toezichthouder zegt zich zorgen te maken over de explosieve groei van het aantal deurbelcamera’s en de klachten daarover. "Het gebruik van deurbelcamera’s wordt steeds populairder en veel van die camera’s worden verkeerd ingesteld. Het is niet reëel om alle deurbellen te controleren. Daarom wil de AP ook inzetten op preventie. Als de camera goed is ingesteld, dan kan dat helpen bij het beveiligen van je bezit zonder dat anderen daar last van hebben."

De AP wil dat mensen deurbelcamera’s zo gebruiken dat het de privacy van anderen niet schaadt. De toezichthouder roept camerafabrikanten op om standaard goede privacyinstellingen te bieden, die eenvoudig door mensen zijn te gebruiken. Tevens pleit de toezichthouder voor meer budget, zodat het kan gaan bekijken hoe er meer bewustwording onder gebruikers kan ontstaan. Daarnaast wil de AP meer bewustwording van de privacyrisico's creëren bij onder andere politie, gemeenten en woningcorporaties.