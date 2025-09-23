Nieuws
Autoriteit Persoonsgegevens pleit voor preventieve aanpak van deurbelcamera's

dinsdag 23 september 2025, 15:58 door Redactie, 2 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) pleit voor een preventieve aanpak van deurbelcamera's. Het controleren van alle deurbellen is namelijk niet realistisch. De privacytoezichthouder wil dat fabrikanten deurbelcamera’s standaard privacyproof instellen. Daarnaast moet er meer bewustwording bij gebruikers komen, bijvoorbeeld door voorlichting over wat wel en niet is toegestaan.

De AP ontvangt steeds meer klachten van mensen die zich zorgen maken over hun privacy door de deurbel- of beveiligingscamera van hun buren. Vorig jaar ontving de toezichthouder 370 klachten en 702 tips over deurbelcamera’s en beveiligingscamera’s van particulieren. In de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller al op ruim driehonderd klachten over dergelijke camera's. Er wordt onder andere geklaagd over deurbelcamera’s die de voordeur van de overburen filmen en over camera’s die (deels) de openbare ruimte of andermans eigendom vastleggen.

De toezichthouder zegt zich zorgen te maken over de explosieve groei van het aantal deurbelcamera’s en de klachten daarover. "Het gebruik van deurbelcamera’s wordt steeds populairder en veel van die camera’s worden verkeerd ingesteld. Het is niet reëel om alle deurbellen te controleren. Daarom wil de AP ook inzetten op preventie. Als de camera goed is ingesteld, dan kan dat helpen bij het beveiligen van je bezit zonder dat anderen daar last van hebben."

De AP wil dat mensen deurbelcamera’s zo gebruiken dat het de privacy van anderen niet schaadt. De toezichthouder roept camerafabrikanten op om standaard goede privacyinstellingen te bieden, die eenvoudig door mensen zijn te gebruiken. Tevens pleit de toezichthouder voor meer budget, zodat het kan gaan bekijken hoe er meer bewustwording onder gebruikers kan ontstaan. Daarnaast wil de AP meer bewustwording van de privacyrisico's creëren bij onder andere politie, gemeenten en woningcorporaties.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 16:19 door Anoniem
Good luck with that.... Never going to happen...

TheYOSH
Reageer met quote
Vandaag, 16:36 door VM - Bijgewerkt: Vandaag, 16:39
Als de camera goed is ingesteld, dan kan dat helpen bij het beveiligen van je bezit zonder dat anderen daar last van hebben."
Als bezitter van een deurbelcamera heb ik daar echt geen moeite mee.

De camera is bij mij zo in te stellen dat er
1) continue wordt opgenomen
2) alleen beelden worden vastgelegd als er gebeld wordt.

Ik heb dus optie 2) gekozen en bij goed volk worden de beelden nog diezelfde dag gewist. De reden is dat ik ook niet wil dat onze maatschappij in een soort verkapte surveillantie maatschappij verandert. We kunnen dat voorkomen door de privacy van anderen en van jezelf serieus te nemen. Dus zo moeilijk is dat niet.

Maar de vraag is of iedereen de deurbelcamera wel goed instelt. De AP heeft wat dat betreft gelijk: de fabrikanten zouden verplicht deze deurbelcamera's goed moeten instellen zodat de bezitter niet in strijd met de wet handelt.
