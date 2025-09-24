Thunderbird experimenteert met webmail voor nieuwe e-maildienst

De makers van e-mailclient Thunderbird experimenteren met webmail voor hun nieuwe, nog te lanceren e-maildienst genaamd Thundermail. Voor Thundermail zijn de e-maildomeinen Thundermail.com of tb.pro beschikbaar, maar geïnteresseerden kunnen ook hun eigen domein bij de e-maildienst onderbrengen. De e-maildienst werkt zowel met Thunderbird als andere e-mailclients.

Volgens de ontwikkelaars was één van de verzoeken die ze kregen om voor de nieuwe e-maildienst ook webmail te ontwikkelen. Daarop is besloten om met webmail te experimenteren. In een podcast benadrukken de ontwikkelaars dat het aanbieden van een mailserver waarmee gebruikers kunnen mailen de eerste prioriteit is.

"We weten dat sommige gebruikers niet van native clients houden. Ze willen alles in webmail", aldus de ontwikkelaars. Die voegen toe dat webmail toegankelijker is dan een e-mailclient en er dan ook met een gebruikersinterface voor webmail wordt geëxperimenteerd. "Er zijn nog geen solide plannen, nog geen datums, maar natuurlijk werken we eraan. Natuurlijk experimenteren we ermee, omdat het een beetje vreemd zou zijn dit niet te doen. Maar het is niet onze topprioriteit."

E-maildienst Thundermail is vooralsnog onderdeel van een betaald abonnement genaamd Thunderbird Pro. Dit abonnement bestaat uit een agenda genaamd Appointment, e-maildienst Thundermail, bestandsuitwisselingsdienst Send en AI-dienst Assist. Vooralsnog zullen er in het begin alleen betaalde abonnementen van Thundermail beschikbaar komen. Zodra er voldoende betalende gebruikers zijn zal Thunderbird ook een beperktere, gratis versie van de e-maildienst aanbieden. Binnenkort komt Thunderbird met meer informatie.