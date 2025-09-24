Nieuws
image

Verdachte aangehouden voor ransomware-aanval op leverancier luchthavens

woensdag 24 september 2025, 15:07 door Redactie, 0 reacties

De Britse politie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ransomware-aanval op Collins Aerospace, een softwareleverancier waar verschillende Europese luchthavens gebruik van maken. Vanwege de aanval moesten allerlei vluchten worden geannuleerd of liepen vertraging op. Details over de verdachte zijn niet gegeven, behalve dat het om een man in de veertig gaat en hij op borgtocht is vrijgelaten.

Collins Aerospace biedt software voor inchecken en bagageafhandeling. Door de aanval konden luchthavens, waaronder die van Brussel, Berlijn en London, geen gebruik van deze software maken en moesten op pen en papier terugvallen. Vandaag zijn op Brussels Airport 16 van de 256 geplande vertrekken geschrapt, en evenveel aankomende vluchten. Dat laat de luchthaven tegenover Het Laatste Nieuws weten. Wanneer de situatie weer volledig is hersteld is onbekend. Eerder meldde het Europese cyberagentschap ENISA dat het om een ransomware-aanval ging, maar verdere details hierover zijn niet bekendgemaakt.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure