Ransomware-aanval kost Britse supermarkt Co-op 91 miljoen euro

Een ransomware-aanval eerder dit jaar heeft de Britse supermarktketen Co-op in de eerste helft van dit jaar omgerekend 91 miljoen euro gekost, waardoor het in deze periode rode cijfers schreef. Voor heel 2025 wordt rekening gehouden met een bedrag van 137 miljoen euro. De impact van de aanval op de halfjaaromzet wordt geschat op een bedrag van omgerekend 236 miljoen euro. Co-op telt meer dan tweeduizend supermarkten in het Verenigd Koninkrijk.
Afgelopen mei werd bekend dat Co-op was getroffen door een ransomware-aanval, waarbij de gegevens van een groot aantal huidige en voormalige klanten werden gestolen. De aanvallers zelf claimden tegenover de BBC de data van twintig miljoen mensen in handen te hebben, maar Co-op wil dit aantal niet bevestigen. Er werd alleen gesteld dat het om een "aanzienlijk aantal" ging. Vanwege de aanval kreeg de supermarkten met lege schappen te maken. Anderhalve maand na de aanval liet Co-op weten dat het bijna volledig was hersteld.
Uit de publicatie van de halfjaarcijfers blijkt dat Co-op de operationele winst als gevolg van de cyberaanval met 91 miljoen euro zag verdampen. Daardoor had het een negatief resultaat van zo'n 86 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van 3,4 miljoen euro geboekt. Het effect van de aanval zal naar verwachting ook in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met een winstimpact van 46 miljoen euro.
